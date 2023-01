VIDEO: Srážky měří dobrovolný pozorovatel počasí už 23 let Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Den co den, v dešti, větru, horku, za mrazu i v chumelenici míří Oldřich Pojezný z Nového Města na Moravě na zahradu. Má tam nádoby, pomocí nichž měří množství srážek. Dobrovolný pozorovatel Českého hydrometeorologického ústavu to dělá už 23 let. Na svůj ranní úkol pětaosmdesátiletý senior nikdy nezapomněl.

video: iDNES.tv