VIDEO: Policie si posvítila na migranty, několik Srbů otočila domů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Policie si posvítila na migranty, několik Srbů otočila domů

Při včerejší akci zaměřené na nelegální tranzitní migraci bylo na dálnici D1 zkontrolovali 49 vozidel a 62 osob. Do součinnostní akce se zapojili kromě policistů cizinecké policie i příslušníci Celní správy ČR. Zajistili jsme sedm státních příslušníků Srbska, kteří porušili platná mimořádná opatření a naše území vstoupili neoprávněně. Všichni zajištění cizinci jsou testováni na COVID-19. V případě negativního výsledku jim policisté vydají výjezdní příkaz a budou muset do pěti dnů opustit Českou republiku. Pokud by byl výsledek testu u někoho pozitivní, tato osoba by putovala do izolace do zařízení pro umístění cizinců a poté by obdržela výjezdní příkaz.

video: Policie ČR