Štáb lidovců čeká na příchod Jana Grolicha
10. 10. 2026 14:48 Domácí | Volby 2026
Nakročeno k vítězství v Brně má koalice Lidovců a Starostů se ziskem 24 až 30 procent hlasů. Těsně za ním je hnutí ANO. Až třetí je dnes nejsilnější blok ODS a TOP 09, který by měl získat 10 až 15 procent hlasů. Tyto výsledky přinesl takzvaný exitpoll neboli průzkum přímo u volebních místností v den voleb. Organizují jej politologové z Masarykovy univerzity.
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