Ministr zahraničí Jan Lipavský přijel do volebního štábu koalice SPOLU

Domácí | Volby 2025
Do volebního štábu SPOLU dorazil po 16. hodině ministr zahraničí Jan Lipavský. Novinářům poděkoval voličům i členům komisí, ale vývoj sčítání nechtěl hodnotit. „Je potřeba počkat na finální výsledky,“ uvedl a odešel do uzavřené části štábu.
video: iDNES.tv
