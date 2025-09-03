Stabilitu narušeného domu v Chomutově budou sledovat speciální sondy

V Chomutově pokračují práce v okolí panelového domu v Čelakovského ulici, který je kvůli narušené statice od minulého týdne evakuovaný. Ve středu dorazil speciální vrtací stroj, se kterým začnou odborníci ve čtvrtek ráno hloubat první ze šesti naplánovaných dvacetimetrových vrtů. Do nich pak umístí speciální inklinometrické sondy. Ty slouží ke sledování stability svahů a sesuvů. Budou sledovat zda a jak rychle se svah pohybuje, a kde v jaké hloubce se nachází smyková plocha, po které k pohybu dochází.Sdílet video na FB