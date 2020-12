VIDEO: STAN navrhuje hradit podnikatelům část zisku, oznámil Rakušan Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Opoziční hnutí STAN vyzvalo vládu Andreje Babiše, aby připravila program, který podnikatelům uhradí až tři čtvrtiny ušlého zisku kvůli opatřením proti šíření koronaviru. 75 procent ušlého zisku by mělo být uhrazeno malým podnikatelům, v případě velkých firem by to podle předsedy Starostů a nezávislých Víta Rakušana mělo být 70 procent.

video: ČTK