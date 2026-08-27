STAN navrhuje snížení náhrad, které dostávají politici k platu, o 40 procent
27. 8. 2026 11:34 Domácí
Zmrazení platů politiků, které navrhuje vládní koalice, označila Michaela Šebelová /STAN/ za populistické gesto. „Pokud chce vláda řešit platy politiků, neměla by zavírat oči před výší náhrad,“ řekla. Při projednávání zmrazení platů, tak její hnutí navrhne snížení náhrad o 40 procent.
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