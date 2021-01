VIDEO: Je to odvážný krok, řekl Rakušan ke schválení koaliční smlouvy s Piráty Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Je to odvážný krok, řekl Rakušan ke schválení koaliční smlouvy s Piráty

Hnutí Starostové a nezávislí kývlo na to, že bude letos na podzim kandidovat v koalici s Piráty. Celostátní výbor STAN schválil 92 procenty hlasů koaliční smlouvu. „Ambice je zvítězit,“ řekl předseda hnutí Vít Rakušan. Po volbách budou mít obě strany samostatné kluby, ale budou postupovat jednotně. „Spolu do vlády, nebo spolu do opozice,“ řekl Rakušan.

video: iDNES.tv