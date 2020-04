VIDEO: Gazdík chce děti ve školách už 25. května, když budou chtít Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

K tomu, aby vláda umožnila 25. května návrat do školních lavic nejen žákům prvního stupně základních škol, ale všem, vyzval vládu místopředseda hnutí STAN, jinak též učitel Petr Gazdík. Všichni žáci by podle něj měli dostat šanci vrátit se do třídy, když to jejich rodiče budou chtít. Pokud to rodiče to odmítnou, byly by jejich děti na konci školního roku přezkoušeny.

video: ČTK