Legendární zpěvák Standa Procházka by oslavil sté narozeniny

7.srpna 1919 se narodil Stanislav Procházka, zpěvák, který se proslavil hlavně jako interpret lidových písniček. Narodil se v Mostě do hornické rodiny. Vyučený číšník se účastnil amatérských pěveckých soutěží a hudební vzdělání si doplňoval soukromým studiem. Zpíval s různými tanečními orchestry, vystupoval například v koncertní kavárně Vltava, kde mu společnice dělalo dívčí Bajo Trio a zejména slavná zpěvačka Inka Zemánková. Po válce nahrával v rozhlase s orchestrem F. A. Tichého. Od roku 1958 působil s Karlem Gottem, se kterým se také spřátelil. V roce 1967 založil dívčí orchestr Slávinky. K jeho největším hitům patří písně Ale ne, ale ne…, Nikdy se nevrátí, Děvčátko z kolonie, Bílé konvalinky, Hej, panímámo, Skřivánek zpíval nebo Tam na stráni. Procházka je také autorem slávistické hymny, za kterou jako mladík trénoval. Muzice se věnoval i jeho syn, Stanislav Procházka mladší, na konzervatoři vystudoval hru na kytaru a zpěv. Věnoval se pop-music a proslavil ho například hit Celá škola už to ví. Zemřel po dlouhé těžké nemoci ve věku 49let. Stanislav Procházka svého syna přežil o 13 let. Nechybělo mnoho a své 100. narozeniny oslavil. Zemřel 16.dubna 2016 jen tři roky před dovršením významného životního jubilea.

video: iDNES.cz