Stánek s levným pivem ve Stromovce berou lidé útokem
11. 8. 2026 13:22 Domácí
Lidl se pouští do nového byznysu. V pražské Stromovce otevřel první letní terasu, kde láká hlavně na nižší ceny. Držitelé aplikace Lidl Plus si tu dají půllitr čepovaného piva Argus za 23 korun, malé pivo za 14 korun a nealkoholické nápoje za 20 korun. Zvýhodněné jsou i ceny v kavárně.
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Stánek s levným pivem ve Stromovce berou lidé útokem
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