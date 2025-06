VIDEO: Stanjura zaleze do díry a není schopen se zodpovídat, kritizuje Michálek ve Sněmovně Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Podle Michálka /Piráti/ by měl ministr Stanjura zalezt do díry a odmítá být ve Sněmovně, aby nemusel odpovídat na otázky. Potom si vzal slovo předseda hnutí ANO, Andrej Babiš a zaútočil na Piráty: „Piráti by měli mlčet, byli u vládních koryt,“ křičel ve Sněmovně

video: PSP ČR