Staré jihlavské silo silnici neustoupí

Nebýt včasného zápisu na seznam státem chráněných nemovitých kulturních památek, byla by to budova odsouzená k zániku. Jihlavský územní plán po řadu let počítal, že zdejší německé obilní silo z roku 1928 bude zbouráno, aby uvolnilo prostor pro novou silnici k městskému nádraží. Budovu si pronajali aktivisté.

video: iDNES.tv