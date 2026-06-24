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Není to spiknutí proti ČT a ČRo. Současný zákon je jen neprosaditelný

Domácí
V posledních dnech hýbe veřejným prostorem dění okolo financování veřejnoprávních médií. „Nevěřím ve spiknutí, takovou válku nemůže žádný politik vyhrát,“ míní Martin Zvěřina. Staří bílí muži si rovněž zaspekulovali, kdo za Česko pojede na summit NATO v Ankaře. A protože zmatky vládnou i ve světě, skončili u vztahu Izraele a USA.
video: Lidové noviny
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