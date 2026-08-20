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Jak budou jednou hodnotit Zelenského? Vodítko nabízí druhá světová válka

Domácí
Každý válečný vůdce skládá účty až po skončení konfliktu, připomněl v podcastu Staří bílí muži historik Jan Adamec. Kdyby například britský státník Winston Churchill prohrál druhou světovou válku, byl by jeho styl leadershipu učebnicovým příkladem toho, jak se to nemá dělat.
video: iDNES.tv
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