Jak budou jednou hodnotit Zelenského? Vodítko nabízí druhá světová válka
20. 8. 2026 11:16 Domácí
Každý válečný vůdce skládá účty až po skončení konfliktu, připomněl v podcastu Staří bílí muži historik Jan Adamec. Kdyby například britský státník Winston Churchill prohrál druhou světovou válku, byl by jeho styl leadershipu učebnicovým příkladem toho, jak se to nemá dělat.
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