Co ukázaly volby v metropoli a v brnopoli. A o čem na Pražském hradě rozhodl pan Strach
15. 10. 2026 10:30 Domácí
Hlavním tématem podcastu Staří bílí muži byly uplynulé komunální volby a první kolo voleb senátních, ale řeč se stočila i na tryskáče a motorky, které vstupují do života hlavy státu. „Nynější dovolenou nastal zlom v prezidentství Petra Pavla, prolomila se hráz nekritizovatelnosti,“ zaznělo.
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