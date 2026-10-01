Odvolání vlády jako politické divadlo. Co by potom opozice vlastně dělala?
1. 10. 2026 0:06 Domácí
Odvolávat vládu je v české politice skoro národní sport a tohle utkání vysvětlovali a glosovali v novém díle podcastu Staří bílí muži komentátoři Martin Zvěřina a Marek Hudema. Opozice se znovu pokouší přesvědčit veřejnost, že vláda nestojí za nic – a možná by ráda přesvědčila i některého z jejích poslanců, aby si vzpomněl na předvolební sliby a přeběhl na druhou stranu.
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Odvolání vlády jako politické divadlo. Co by potom opozice vlastně dělala?
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