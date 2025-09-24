Starobní i další důchody vzrostou od ledna v průměru o téměř sedm stovek
24. 9. 2025 12:14 Domácí
Zvýšení starobních, invalidních a pozůstalostních penzí od ledna příštího roku schválila vláda. Důchody se zvýší o 240 korun a k tomu se u většiny zvedne i zásluhová procentní část o 2,6 procenta. Průměrná penze by tak měla vzrůst o 668 korun na 21 786 korun, oznámil Jurečka.
00:37
Záhadná smrt šestnáctileté brazilské modelky. Tělo našli v rozestavěném domě
Společnost24. 9. 2025 15:00
01:13
Na Mělnicku se převrátila cisterna, vezla vysoce hořlavou látku
Domácí24. 9. 2025 14:22
03:04
Vláda jsou vlastizrádci, za to má být smrt, řekl před soudem extremista, který jí měl hrozit samopalem
Krimi24. 9. 2025 14:22
02:29
„Asi si jde na několik dní odpočinout na Floridu.“ Pellegrini se tvrdě obul do Šimkovičové
Zahraniční24. 9. 2025 14:00
00:38
Rusové tvrdí, že zničili nejméně pět ukrajinských dronů
Zahraniční24. 9. 2025 13:56
00:45
Jsme medvěd, ne papírový tygr, reaguje Kreml na Trumpa
Zahraniční24. 9. 2025 13:48
04:30
Herečka Veronika Freimanová slaví 70. narozeniny. Připomeňte si její slavné role
Domácí24. 9. 2025 13:18
03:26
Muži v jabloneckém parku brutálně zbili ženu
Krimi24. 9. 2025 13:10
01:12
Opilá řidička riskantně ujížděla hlídce na Náchodsku
Krimi24. 9. 2025 12:16
02:24
Starobní i další důchody vzrostou od ledna v průměru o téměř sedm stovek
Domácí24. 9. 2025 12:14
01:20
Za střelbu na kamion dostali cizinci podmínky
Krimi24. 9. 2025 12:12
01:41
Rozsáhlý zásah při nálezu válečné munice trval osm hodin
Domácí24. 9. 2025 11:42
02:17
Dánská linie a ženské hrdinky. Kamila Zlatušková láká na festival Serial Killer v Brně
Společnost24. 9. 2025 11:24
04:48
Děti jsou méně odolné nejen fyzicky, zdůrazňuje Ivana Tykač
Domácí24. 9. 2025 11:18
01:25
Piráti rozdávali letáky a úsměvy na Smíchovském nádraží
Domácí24. 9. 2025 11:16
00:45
Policejní manévry na I. P. Pavlova. V podezřelém batohu bylo oblečení
Domácí24. 9. 2025 11:14
00:47
Kriminalisté hledají bezdomovce týrané ostrahou obchodního domu
Krimi24. 9. 2025 11:10
00:42
V Bangkoku se propadla silnice. Jáma pohltila několik aut
Zahraniční24. 9. 2025 11:06
01:48