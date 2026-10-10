Starostové udržují pozice, řekl Rakušan. Hlaváček chválil volební účast
10. 10. 2026 18:50 Domácí | Volby 2026
Před šesti lety se o Starostech mluvilo jako o vítězích senátních voleb. Hnutí tehdy získalo 11 křesel. Předseda STAN Vít Rakušan by nyní za úspěch považoval, pokud by se podařilo obhájit sedm až osm mandátů. Do štábu už dorazil, s dosavadními výsledky voleb je poměrně spokojený. Lídr pražské kandidátky Petr Hlaváček naopak při příchodu novináře pobavil svou stručností.
01:00
Jedno Ústí zválcovalo konkurenci
Domácí10. 10. 2026 19:50
00:37
Atmosféra volebních štábů na Vysočině
Domácí10. 10. 2026 19:42
00:15
Ve štábu olomouckých lidovců panovala díky dobrému výsledku rozverná atmosféra
Domácí10. 10. 2026 19:38
02:10
Ty, ty, ty, hejtmane, senátore a předsedo. Grolichovi roste sbírka funkcí
Domácí10. 10. 2026 19:38
00:49
Robotický pes bavil v sídle ODS
Domácí10. 10. 2026 19:08
03:24
Kupka ocenil, že v Senátu zůstane zachována většina opozičních stran
Domácí10. 10. 2026 19:04
01:51
Líbilo by se mi, kdybychom uspěli v Praze, říká Turek
Domácí10. 10. 2026 18:54
04:37
Starostové udržují pozice, řekl Rakušan. Hlaváček chválil volební účast
Domácí10. 10. 2026 18:50
03:42
SESTŘIH: Viktoria Plzeň - Mladá Boleslav 3:0
Sport10. 10. 2026 18:48
01:40
Jan Grolich (KDU-ČSL) se raduje z vítězství ve volbách
Domácí10. 10. 2026 18:38
02:05
SESTŘIH: Zbrojovka Brno - Jablonec 0:1
Sport10. 10. 2026 18:30
02:49
Pro mě je důležité, aby v Praze nevládla „hnědá“ koalice, říká expředseda Pirátů Bartoš
Domácí10. 10. 2026 18:08
01:07
Střelec v Pensylvánii zabil devět lidí, včetně dvou dětí. Nalezli jej mrtvého
Zahraniční10. 10. 2026 18:08
03:55
Jsem přesvědčený, že Pražané chtějí změnu, říká Havlíček
Domácí10. 10. 2026 18:02
03:40
SESTŘIH: Hradec Králové - Artis Brno 2:4
Sport10. 10. 2026 17:54
04:21
Máme plán jak zastavit bytovou krizi v Praze, říká Urban
Domácí10. 10. 2026 17:50
00:52
Kuba: po urážlivé kampani si budeme muset sednou k jednomu stolu
Domácí10. 10. 2026 17:50
03:41
Chce to svěží vítr a trochu ženské energie, říká pirátská kandidátka na pražskou primátorku
Domácí10. 10. 2026 17:42
00:50