Starou faru myslibořický farář zboural bargem

Domácí
Nový farní dům sv. Anežky na místě bývalé fary v Myslibořicích u Hrotovic v sobotu slavnostně požehnal moravskobudějovický děkan Miloš Mičánek. V nejbližších dnech se do šesti nových bytů domova nastěhuje sedmnáct nájemníků. Dům bude sloužit k sociálnímu bydlení.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:41

Ukrajina vysílá experty na Blízký východ. Za pomoc proti dronům doufá v Patrioty
Zahraniční
8. 3. 2026 16:38
01:42

Starou faru myslibořický farář zboural bargem
Domácí
8. 3. 2026 15:20
00:33

V Kjótu se otevřel luxusní hotel Imperial, noc stojí až 19 tisíc dolarů
Zahraniční
8. 3. 2026 15:00
01:01

Moravec končí v ČT. Nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce, řekl
Domácí
8. 3. 2026 14:38
01:48

Konflikt může trvat týdny, míní Macinka. Lipavský hovoří o třetí světové válce
Domácí
8. 3. 2026 14:30
00:54

Pod hladinou rybníka v obci Kněžmost našli auto, uvnitř byl mrtvý člověk
Krimi
8. 3. 2026 14:12
01:41

Školka, kde má řemeslo zlaté dno. Malí dělníčci zatloukají hřebíky i řežou pilou
Domácí
8. 3. 2026 13:24
00:22

Oprava náměstí ve Znojmě dopadá na místní obchodníky
Domácí
8. 3. 2026 13:20
01:04

Já byl dobrý v prospěchu, ale špatný v chování, přiznal Petr Kolečko
Společnost
8. 3. 2026 13:00
01:39

Pavel je ve funkci tři roky, ve videu hodnotí svůj mandát
Domácí
8. 3. 2026 11:52
00:53

Americké velvyslanectví v Oslu zasáhl výbuch, příčiny policie nesdělila
Zahraniční
8. 3. 2026 10:42
01:11

Izrael v noci útočil na Írán a Libanon, úder na hotel v Bejrútu zabil čtyři lidi
Zahraniční
8. 3. 2026 10:30
01:04

Na Špičáku skákali recesisté přes louži
Domácí
8. 3. 2026 9:32
00:32

Opice zablokovaly silnici, poté napadly policistu
Zahraniční
8. 3. 2026 9:04
04:02

Tunel Homole nabírá kvůli složité geologii zpoždění. ŘSD řeší, jak ho objet
Domácí
8. 3. 2026 9:02
00:45

Say hello to the motorola edge 70 fusion
Technika
8. 3. 2026 0:06
04:44

Stará chata dostala luxusní styl
Lifestyle
8. 3. 2026 0:06
04:48

Na co zírá mašinfíra: Pod dráty na jih, z Plzně do Klatov za 4 a půl minuty
Technika
8. 3. 2026 0:06
56:00

Na co zírá mašinfíra: Pod dráty na jih, z Plzně do Klatov
Technika
8. 3. 2026 0:06
04:01

Když není moje muzika o paření, tak je spíš o páření, říká zpěvák Šimon Opp
Společnost
8. 3. 2026 0:06

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.