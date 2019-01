VIDEO: Starý školní bazén Liberec neopraví Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Už deset let je zavřený a čeká, až se znovu naplní vodou. Teď to ale vypadá, že už se jí nikdy nedočká. Plány na rekonstrukci bazénu na základní škole Švermova v Liberci totiž nové vedení města odložilo. To předchozí přitom tvrdilo, že by se měl školní bazén o délce 25 metrů obnovit. Hlavně proto, že je v plánu uzavření městského bazénu kvůli minimálně dvouleté opravě.

