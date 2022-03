VIDEO: Stát neví, jaké vzdělání či pracovní zařazení uprchlíci mají, není na to čas Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Stát neví, jaké vzdělání či pracovní zařazení uprchlíci mají, není na to čas

Stát při prvotní registraci válečných uprchlíků z Ukrajiny nezjišťuje, jaké vzdělání ani pracovní zařazení mají. To by pak pomohlo lépe je začlenit do pracovního procesu v Česku. Podle ministra vnitra Víta Rakušana na to není při registraci čas, neboť je jí potřeba udělat co nejrychleji.

video: ČTK