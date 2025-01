VIDEO: Statek ve Frýdlantu má být magnetem na turisty Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Statek ve Frýdlantu má být magnetem na turisty

Návštěvníci Frýdlantsko po jednodenních výletech opouštějí. Může za to nedostatek kvalitního ubytování a stravovacích příležitostí. V areálu frýdlantského statku by se mohli ubytovávat šetřílci i nejnáročnější turisté. Chátrající objekt by se ale musel podrobit rozsáhlé přestavbě.

video: iDNES.tv