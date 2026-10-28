Bílý lev Čáslavské, Illnerové či Janžurové
28. 10. 2026 21:46 Domácí
U příležitosti výročí vzniku Československa rozdal český prezident Petr Pavel státní vyznamenání vybraným osobnostem. Řád bílého lva získala in memoriam gymnastka Věra Čáslavská či režisér Miloš Forman, mezi oceněnými je také režisér Jan Hřebejk, cyklista Jiří Ježek či spisovatelé Jáchym Topol a Kateřina Tučková. Celkem rozdal Pavel 51 vyznamenání, o tři více než před rokem.
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