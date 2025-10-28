Státní vyznamenání: Pavel ocenil Svěráka, Drábovou, odbojáře či školáka zachránce

Domácí
Potřetí ve své funkci udělil prezident Petr Pavel vybraným osobnostem státní vyznamenání. Řád bílého lva předal prezident například herci Zdeňku Svěrákovi, tenistce Martině Navrátilové a in memoriam také šéfce SÚJB Daně Drábové. Řád T. G. Masaryka propůjčil prezident například řediteli Člověka v tísni Šimonovi Pánkovi. Celkem prezident Pavel předal ocenění 48 osobnostem.
