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Stav hrobky byl katastrofální. V polích teď restaurátoři obnovují malou Vídeň

Domácí
K závěru se blíží obnova unikátní památky, zkoušené samotou. Restaurátoři finišují s dokončováním obnovy interiérů unikátní architektonické památky, hrobky rodu Pallavicini. Stavba z let 1901 až 1902 osaměle stojí na mírném návrší v polích u Jemnice na Třebíčsku. Její stav byl katastrofální.
video: iDNES.tv
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