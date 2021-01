VIDEO: Stávající opatření budou pokračovat do 22. ledna, oznámil Blatný Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Stávající opatření budou pokračovat do 22. ledna, oznámil Blatný

Opatření proti šíření koronaviru podle stupně 5 protiepidemického systému PES vláda prodloužila do 22. ledna, do kdy je Sněmovnou schválen i nouzový stav. Po jednání vlády to oznámil ministr zdravotnictví Jan Blatný. V České republice platí nejvyšší stupeň protiepidemických opatření od 27. prosince.

video: ČTK