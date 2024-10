VIDEO: Stavba D11 na hranici s Polskem začíná Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Stavba D11 na hranici s Polskem začíná

Několikrát odložená stavba dálnice D11 z Trutnova do Královce začala. S cenovkou 11,7 miliardy je to největší dálniční zakázka v historii Ředitelství silnic a dálnic. Jako první začne vznikat tříkilometrový úsek z Bernartic do Královce, kde se napojí na už existující polskou rychlostní silnici S3.

video: iDNES.tv