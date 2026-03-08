Stavba D11 u polské hranice má skluz
8. 3. 2026 18:10 Domácí
Půl roku zbývá do zprovoznění koncového úseku dálnice D11 mezi Trutnovem a polskými hranicemi. První se otevře tříkilometrový úsek v Královci, který se v Lubawce napojí na už hotovou rychlostní silnici S3. Podle původních plánů se po něm měli řidiči svézt za několik týdnů, avšak problémy s dosedáním zeminy u mostů oddálily otevření na podzim.
