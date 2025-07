VIDEO: Stavba koncertní haly v Ostravě pokračuje, má dvouměsíční zpoždění Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Stavba koncertní haly v Ostravě pokračuje, má dvouměsíční zpoždění

Ještě 36 měsíců by podle plánu měla čekat Ostrava na dostavbu nové koncertní haly. Ta by měla doplnit budovu stávajícího Domu kultury města Ostravy (DKMO) na ulici 28. října. Samotné práce byly zahájeny už před rokem, nyní se dostávají do druhé fáze, zpoždění zatím mají zhruba dva a půl měsíce.

video: iDNES.tv