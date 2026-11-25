Stavba metra zavírá důležitou silnici. Řidiče čekají komplikace u Jižní spojky
25. 11. 2026 11:34 Domácí
Výstavba dalšího úseku metra D od budoucí stanice Ryšánka na Nové Dvory je v plném proudu, a to i v oblasti Krče. Kvůli navazujícím pracím ale čeká řidiče v Praze 4 řada omezení. Především pak podle dopravních expertů nastanou komplikace kolem Jižní spojky kvůli uzavření Sulické ulice. To odstartovalo právě dnes a potrvá až do 30. června příštího roku.
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Stavba metra zavírá důležitou silnici. Řidiče čekají komplikace u Jižní spojky
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