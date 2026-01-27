Stavba pražského Dvoreckého mostu jde do finále
27. 1. 2026 14:50 Domácí
Přichází čas na detaily stavby tohoto nového pražského mostu: Až dělníci nastaví správnou výšku trolejí, most budou moci projet první zkušební tramvaje. Pak už zbývá jen úprava předmostí a provoz pro městskou dopravu, chodce a cyklisty, může začít.
