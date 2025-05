VIDEO: Stavbaři finišují betonáž nejdelšího mostu na D35 u Hořic Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Stavbaři finišují betonáž nejdelšího mostu na D35 u Hořic

Nejdelší most na stavbě dálnice D35 z Hořic na Jičínsku je téměř hotový. Dělníci betonují poslední část mostovky. Aby stihli dálnici dokončit do prosince, převedou příští týden hlavní tah na Liberec na nový most přes dálnici. Bypass chystají také na křížení u Sadové.

video: iDNES.tv