Stavbaři vysunují konstrukci dálničního mostu u Napajedel

Stavbaři vysunují konstrukci dálničního mostu u Napajedel

Celkem 117 metrů dlouhý most vysouvají silničáři nad řeku Moravu. V první fázi dostali po posuvném roštu do vzduchu jeho jednu třetinu, další části budou následovat v příštích měsících. Most bude součástí dálničního úseku D55 u Napajedel na Zlínsku.

video: Firesta, Dronewell