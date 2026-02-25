Stavbu přeložky zalila voda z Orlice
Rekordní dvě miliardy korun letos investuje Královéhradecký kraj do staveb nových obchvatů a oprav krajských silnic. Nejvíce peněz půjde na novou silnici z Náchoda do Velkého Poříčí a obchvaty Solnice a Častolovic. Pokračuje také budování přeložky mezi Albrechticemi a Týništěm nad Orlicí, která vede záplavovým územím. Staveniště tam aktuálně zalila voda.
