Stavební povolení na stavbu domu by mělo být do 30 dnů, řekl Bartoš

Stavební povolení pro stavbu běžného rodinného domu by nemělo trvat déle než 30 dnů. Po setkání s prezidentem Petrem Pavlem to řekl ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Ten také zdůraznil, že stát by měl zajistit pokrytí mobilním a internetovým signálem i do míst, kde ho nyní nezajišťují operátoři.

video: ČTK