Koalice prosadila zákon, který má zrychlit stavby. Je jen pro developery, říká opozice
10. 7. 2026 13:52 Domácí
Poslanci schválili novelu stavebního zákona, která má podle vládní koalice zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Opozice varuje před možností kolapsu stavebního řízení. Plánování, příprava, výstavba a provozování veřejné infrastruktury a vyhrazených staveb bude ve veřejném zájmu. To může hrát roli v případných úvahách o vyvlastňování.
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Koalice prosadila zákon, který má zrychlit stavby. Je jen pro developery, říká opozice
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