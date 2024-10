VIDEO: Stávka justičního personálu mnohé soudy výrazně zasáhla, někde ji však zvládají bez větších problémů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Stávka justičního personálu mnohé soudy výrazně zasáhla, někde ji však zvládají bez větších problémů

Na většině pražských soudů budou od pondělí do středy uzavřené pokladny, podatelny a informace pro návštěvníky. O třídenní stávce zaměstnanců kvůli platovým podmínkách informují návštěvníky většinou hned u vstupu členové justiční stráže. Do budovy tak chodí pouze účastníci jednání, z nichž ale některá museli soudci kvůli nepřítomnosti protokolujících úřednic odročit. Podle vyjádření ministra spravedlnosti Pavla Blažka na sociální síti X je stávka důsledkem nesprávného zařazení justičních pracovníků do platových tříd. Řešení ale podle něj nemůže prosadit jeho ministerstvo.

