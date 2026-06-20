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Stěhovák altruista boduje u klientů svou otevřeností

Domácí
Na sociálních sítích ho lidé znají jako muže, který bez váhání tahá až půltunové kotle z míst, kam se technika často ani nedostane. Za potetovanou tváří drsňáka a úspěšnou firmou z Litomyšle se ale skrývá muž, který po těžkém životním startu vybudoval vlastní firmu a dnes pomáhá lidem i zvířatům.
video: archiv Lea Tichého
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