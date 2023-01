VIDEO: STEM: První kolo by Babiš vyhrál, v druhém by ho porazil Pavel i Nerudová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

STEM: První kolo by Babiš vyhrál, v druhém by ho porazil Pavel i Nerudová

V prvním kole prezidentských voleb by nejvíce hlasů získal Andrej Babiš, celkově 27,9 procent hlasů, vyplývá z průzkumu společnosti STEM pro CNN Prima News. Na druhém místě by skončil Petr Pavel, třetí Danuše Nerudová. Oba by Babiše v druhém kole ale porazili.

video: CNN Prima News