Sterzik odkoupil pozemek s farmářským stavením
17. 6. 2026 20:00 Domácí
Institut českého venkova bývalého předsedy hnutí Stačilo! Daniela Sterzika alias Vidláka si za čtyři miliony korun koupil v Oleksovicích na Znojemsku pozemek s farmářským stavením uprostřed polí. Sterzik dříve tvrdil, že chtěl skrze institut vybudovat komunitní centrum pro své politické fanoušky. Těsně po prohraných volbách se šéf hnutí Stačilo! ale od financování svého projektu distancoval.
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