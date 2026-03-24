U Stezky korunami stromů v Janských Lázních vyrostlo medvědárium
24. 3. 2026 17:50
Tři sta let od ulovení posledního medvěda se největší evropské šelmy vrací do Krkonoš. Tříleté sourozence z Vysokých Tater Michala a Alici uvidí návštěvníci stromové stezky pod Černou horou. Medvědi hnědí se už v přírodním výběhu zabydlují, samec si počíná jako ten odvážnější. Medvědárium se návštěvníkům otevře v sobotu 4. dubna.

Kvůli diagnóze jsem mu ústně zakázal řídit, tvrdí lékař o řidiči v případu nehody se smrtelným následkem
Krimi24. 3. 2026 17:18
01:12
Policejní manévry v centru Prahy. Muž se zabarikádoval v bytě a nechtěl otevřít
Krimi24. 3. 2026 17:06
02:36
Koalice chce prosadit úpravu penzijního spoření, může se jednat i v noci
Domácí24. 3. 2026 16:46
01:13
Izraelské letecké údery zasáhly jižní Libanon a zničily klíčové mosty
Zahraniční24. 3. 2026 16:36
01:06
Češi zachraňují ukrajinské památky. Na pomoc vysílají jedinečnou Archu
Domácí24. 3. 2026 15:58
01:56
Šichtařovou vystřídal šéf pražské SPD Josef Nerušil
Domácí24. 3. 2026 15:32
00:48
Belgický ovčák pomohl dopadnout lupiče, popsala policistka a ukázala, co vše pes umí
Krimi24. 3. 2026 15:30
00:21
Ukradení psi utekli z řeznického auta a vrátili se domů
Zahraniční24. 3. 2026 15:18
00:28
Hokejový zápas Zlína s Kolínem skončil šarvátkou
Sport24. 3. 2026 14:06
00:33
Slovenské dvojí ceny nafty porušují právo EU. Vyšší cena se týká vozidel ze zahraniční
Zahraniční24. 3. 2026 13:54
04:59
Využijeme vše, abychom to nedovolili, řekl Rakušan k plánu rušit poplatky ČT
Domácí24. 3. 2026 13:50
01:17
V Moravských Budějovicích vystavují skvosty ze šrotu
Domácí24. 3. 2026 13:46
01:22
Vodní nádrž ve Slušovicích a úpravna vody na Klečůvce zásobují pitnou vodou Zlín a okolí
Domácí24. 3. 2026 12:42
01:26
Policejní pronásledování skončilo nehodou, v ujíždějícím autě našli drogy
Krimi24. 3. 2026 12:38
00:50