ANO žádá o schůzi k obraně. Kritizuje, že vláda rozpustila rozpočtovou rezervu

Hnutí ANO požádalo o mimořádnou schůzi Sněmovny s názvem „Koncepce AČR do r. 2035 z hlediska náboru profesionálních vojáků a investic do modernizace armády s cílem zvýšení bezpečnosti našich občanů“. Mohla by se konat příští týden, přesné datum určí šéfka Sněmovny Markéta Pekarová Adamová z TOP 09. Šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová dále také kritizovala podle ní pokrytecké PR premiéra v souvislosti s tématem obrany. „Bez větší pozornosti došlo k bezprecedentnímu rozpuštění vládní rozpočtové rezervy na obnovitelné zdroje energie,“ řekla Schillerová a vyjádřila pochybnost, nakolik svoji péči o obranu myslí současná vláda vážně.

video: PSPČR