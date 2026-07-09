Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Sto let Ducati v Brně. Výstava představuje desítky ikonických motocyklů

Domácí
Více než 60 motocyklů mapujících stoletou historii italské značky Ducati je od 7. do 29. července k vidění v obnovené Wannieck Gallery vedle Galerie Vaňkovka v Brně. Výstava návštěvníky provádí příběhem značky od jejích počátků v roce 1926, kdy rodina Ducati vyráběla součástky pro radiopřijímače, až po současné motocykly a závodní úspěchy.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:30

Stará reklama na Eurotel z roku 1996 - část kampaně na GSM
Domácí
9. 7. 2026 7:02
01:00

Stará reklama na Eurotel - Více ze života
Domácí
9. 7. 2026 7:02
00:29

Stará reklama z roku 1995 na mobilní telefon Eurotel
Domácí
9. 7. 2026 7:02
00:29

Stará reklama na Eurotel - část kampaně na GSM
Domácí
9. 7. 2026 7:02
00:30

Stará reklama na Eurotel - část kampaně na GSM
Domácí
9. 7. 2026 7:02
01:00

Stará reklama z roku 1994 na mobilní telefon Eurotel
Domácí
9. 7. 2026 7:02
00:40

Stará reklama na Eurotel - dohledové centrum
Domácí
9. 7. 2026 7:02
00:41

Sto let Ducati v Brně. Výstava představuje desítky ikonických motocyklů
Domácí
9. 7. 2026 6:00
00:14

Na Mont Blancu překvapil horolezce nečekaný společník. Po skále se k němu bez obav vydala horská koza
Zahraniční
9. 7. 2026 5:30
00:39

Nothing Phone (4b)
Technika
9. 7. 2026 0:06
00:56

Rekordní švýcarské sídliště má podobnou hustotu obyvatel jako Manhattan
Zahraniční
9. 7. 2026 0:06
03:58

Kostková ve Varech: Nedržím pozici dítěte. Slavní rodiče mě poslouchají, směje se herečka
Společnost
9. 7. 2026 0:06
00:56

Každá jedna věc na mém těle vypadá hrozně, prohlásila Kamila, která se přihlásila do Extrémních proměn Slovensko
Lifestyle
9. 7. 2026 0:06
00:58

Jako mladá byla štíhlá, ale potom, co se rozvedla, tak jen plakala a jedla, vyprávěla maminka Kamily
Lifestyle
9. 7. 2026 0:06
01:44

Prezident Pavel hodnotí summit NATO i českou účast
Domácí
8. 7. 2026 22:04
01:07

Merz po summitu NATO: Éra evropského „černého pasažérství“ skončila
Zahraniční
8. 7. 2026 20:16
01:59

Fantazie! I Nosková je v semifinále Wimbledonu
Sport
8. 7. 2026 19:58
01:13

Trump hrozí Teheránu dalšími útoky
Zahraniční
8. 7. 2026 19:52
04:31

Vláda chce nalít do zdravotnictví přes 20 miliard. Vojtěch slíbil velké změny
Domácí
8. 7. 2026 19:26
00:36

USA mohou dát Ukrajině licenci na výrobu Patriotů, řekl Trump
Zahraniční
8. 7. 2026 17:50

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.