Údajný meč husitského vojevůdce Jana Žižky z Trocnova je v Praze. Pracovníci bezpečnostní agentury ho ve čtvrtek odpoledne dopravili z letiště do Betlémské kaple, kde bude od pátku do pondělí součástí 600. výročí připomínky Žižkova úmrtí. Artefakt se do Čech vrátil po čtyřech staletích, během třicetileté války si ho odvezli Švédové.

video: iDNES.tv