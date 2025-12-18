Stojíme za prezidentem. Výzvu na podporu Petra Pavla podepsalo 175 tisíc lidí

Průvod nazvaný Světlo na Hrad, který svolal spolek Milion chvilek pro demokracii, donesl ve čtvrtek večer na Hradčanské náměstí 176 000 podpisů na podporu prezidenta Petra Pavla a jeho postojů. Svolavatelé je chtějí předat prezidentské kanceláři. Cílem výzvy nazvané Stojíme za prezidentem je podle nich podpořit obranu demokratických hodnot, kterou prezident v tuto chvíli představuje.
video: iDNES.tv
