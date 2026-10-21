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Stoletou lávku v Lounech nahradí nová

Domácí
Téměř stoletou lávku v Masarykových sadech v Lounech město zbourá. Místo ní chce postavit novou. Konstrukce je totiž ve špatném stavu a oprava by se ekonomicky nevyplatila.
video: iDNES.tv
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