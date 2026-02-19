Stovky fanoušků se dnes v Liberci setkalo se Zuzanou Maděrovou

Domácí
Olympijská šampionka ve snowboardingu Zuzana Maděrová dorazila do kulturního a kreativního centra Linserka v Liberci. Přivítaly ji stovky fanoušků. Maděrová jim přiblížila svou cestu k olympijskému zlatu, po besedě následovala autogramiáda, přicházeli za ní děti i dospělí. Podepisovala i prkna.
video: iDNES.tv
