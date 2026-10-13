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Stožáry vysílače v Liblicích přitahují vyznavače adrenalinu

Domácí
Nejvyšší stavbou v Česku jsou nyní dva 355 metrů vysoké stožáry vysílače v Liblicích u Českého Brodu. Rozhlasový vysílač Liblice B byl zprovozněn v roce 1976 jižně od Liblic. Šlo o nejvýkonnější rozhlasový vysílač v pásmu středních vln v Česku, jeho signál pokrýval i oblasti mimo střední Čechy. Povinnost zajistit analogové středovlnné rozhlasové vysílání skončila v Česku na konci roku 2021 a vlastník poté řešil další osud stavby. Od října 2023 do konce března 2025 z vysílače na středních vlnách vysílalo Country Radio. Od té doby je zařízení bez vysílacího využití. Letos bylo rozhodnuto o demolici obou stožárů.
video: Michael Frycz
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