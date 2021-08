VIDEO: Strach o život. Reportér vlál vedle motorky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Poté, co absolvoval akrobatický let s Martinem Šonkou, šel reportér Matěj Smlsal pokořit další výzvu. Usedl, nebo lépe řečeno si stoupl, vedle jednoho z nejlepších českých sajdkárkrosařů Lukáše Černého. Ten ho zpočátku šetřil, pak už zkoušeli i skoky jak na mistrovství světa, na které se mimochodem můžete přijet podívat tento víkend do jihočeského Jinína.

video: Matěj Smlsal, Petr Fila, iDNES.tv